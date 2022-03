Salaires, postes à hautes responsabilités, sport... Les droits des femmes restent à la traîne

"Le nombre d’hommes avec qui je discute et qui ne soupçonnaient pas une seconde qu’ils étaient dans des rapports de domination..."

8 mars oblige, on oriente le projecteur sur le féminin, et allant plus loin, la pensée féministe. Des parutions en nombre sur la table des libraires donnent de la voix au(x) féminisme(s) contemporain(s). Une bibliothèque ludique, caustique et politique.