Le temps sera sec et ensoleillé mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Météo: un temps sec et ensoleillé, jusqu'à 15 degrés

Il fera doux avec des maxima compris entre 9 ou 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 15°C en plaine. Quelques nuages apparaîtront durant l'après-midi, mais ils resteront inoffensifs. Le vent quant à lui soufflera modérément.

Jeudi, le temps sera de nouveau sec et ensoleillé même si quelques champs nuageux pourraient déborder sur nos régions en cours d'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 11°C en Hautes-Fagnes et 15 ou localement 16°C en plaine, sous un vent toujours modéré.

Vendredi, le ciel deviendra plus nuageux avec des nuages moyens et élevés. Le temps devrait toutefois rester sec en journée. Les maxima varieront de 10 à 15°C, sous un vent modéré, et même parfois assez fort sur les hauteurs.