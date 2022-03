Vous souhaitez aider les réfugiés ukrainiens ? Voici comment faire

Les premières places d'accueil, en provenance des communes de Kraainem, Ixelles, Laeken et Hannut, sont déjà en ligne et devraient augmenter sensiblement dans les semaines à venir.

Le réseau belge du volontariat, Give a Day, a lancé en début de semaine une plateforme d'aide en ligne pour les bénévoles qui souhaitent aider les réfugiés ukrainiens, a annoncé mercredi l'organisation. Plus de 2.200 réfugiés originaires d'Ukraine ont été officiellement enregistrés en Belgique, mais ils devraient être plus nombreux, selon l'organisme. Les demandes de logements temporaires pour les réfugiés sont élevées actuellement. Les premières places d'accueil, en provenance des communes de Kraainem, Ixelles, Laeken et Hannut, sont déjà en ligne et devraient augmenter sensiblement dans les semaines à venir.

"J'ai reçu des appels téléphoniques de nos communes partenaires assez rapidement et nous n'avons pas hésité un instant à nous préparer à cette vague de demandes", a déclaré le directeur de Give a Day, Bart Wolput. "L'expérience acquise lors de la crise sanitaire nous a été très utile. Plus de 240 communes ont utilisé notre plateforme d'aide, 40.000 volontaires se sont inscrits et 22.000 demandes d'aide ont été traitées. Espérons que la flamme de la solidarité se rallumera, car elle sera nécessaire", selon le responsable de l'organisation.

Bien que l'accent soit actuellement mis sur l'accueil et l'aide d'urgence, il y aura beaucoup plus de demandes de soutien dans d'autres domaines: aider à trouver un logement à plus long terme, une aide à la garde d'enfants ou encore à l'apprentissage du néerlandais et du français.

Toute personne souhaitant apporter sa contribution peut s'inscrire comme bénévole à l'adresse www.giveaday.be/fr-be/nos-communes-pour-ukraine. D'autres possibilités d'aide ou de don peuvent également y être trouvées.

Le réseau compte plus de 66.700 bénévoles, 5.500 organisations et 80 communes belges partenaires.