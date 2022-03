Coronavirus : les admissions à l'hôpital continuent d'augmenter légèrement

C'est la Flandre qui comptabilise le plus grand nombre de cas confirmés (33.873, soit 76% des nouvelles contaminations), suivie par la Wallonie (7.338, 16%) et Bruxelles (2.686, 6%).

Au cours de la période du 3 au 9 mars, près de 142 admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 4% par rapport à la période de référence précédente, ressort-il jeudi matin du dernier rapport épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano. Au total, 2.010 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-6% en une semaine), dont 192 traitées aux soins intensifs (-10%). Le taux de reproduction du virus s'établit à 1,011. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à progresser.

Entre le 28 février et le 6 mars, 6.357 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 1% par rapport à la semaine précédente. Mais un nombre moins important de tests de dépistage a également été effectué: une moyenne de 32.583 tests ont ainsi été réalisées par jour contre 37.662 la semaine précédente. Le taux de positivité affiche 21,6%.

En chiffres absolus, sur la période écoulée, c'est la Flandre qui comptabilise le plus grand nombre de cas confirmés (33.873, soit 76% des nouvelles contaminations), suivie par la Wallonie (7.338, 16%) et Bruxelles (2.686, 6%).

Les tranches d'âge proportionnellement les plus infectées sont celles des 10-19 ans et des 20-39 ans, avec respectivement 26,8% et 24,8% des tests qui sont revenus positifs.

Durant la même période, 17 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-28%), portant le bilan à environ 30.350 morts depuis le début de la pandémie en Belgique il y a deux ans.

Enfin, 89% des adultes en Belgique sont totalement vaccinés. La campagne de vaccination pour la dose de rappel se poursuit: 74,6% des plus de 18 ans l'ont obtenue. Au sein de la population de plus de 65 ans, plus à risque, ce taux atteint 87,5%. Chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, 78,8% ont accompli leur parcours vaccinal. Des disparités subsistent toutefois entre les Régions du pays: ainsi à Bruxelles, seuls 48,2% des adolescents sont vaccinés contre 87,9% en Flandre et 72,4% en Wallonie.