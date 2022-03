Vers un retour au bureau à plein temps depuis le code jaune? Les travailleurs belges sont contre

Faire la navette entre notre domicile et notre lieu de travail tous les jours? Désormais, c'est "non" pour la majorité d'entre nous: à présent seuls 7% des employés disent préférer travailler à 100% au bureau alors que les autres privilégient une formule hybride ou le travail à domicile, ressort-il jeudi d'une enquête menée par société de services RH Acerta et le cabinet d'études Indiville.