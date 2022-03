Le Passenger Locator Form disparaît dès aujourd'hui, sauf dans certains cas

Dès aujourd'hui, les conditions pour voyager s'allègent. Grâce au passage en code jaune, acté au dernier Codeco, il n'est plus nécessaire, à partir de ce 11 mars, de remplir le Passenger Locator Form (PLF). Ce formulaire était jusqu'ici être complété obligatoirement par les voyageurs (vaccinés et non vaccinés) transitant par les aéroports, les ports et les gares internationales, et qui avaient passé plus de 48h dans un pays étranger, qu'il soit membre de l'Union européenne ou non.

Désormais, tout cela change. Si vous rentrez en Belgique après un séjour dans un pays européen ou un pays qui figure sur la liste blanche de l'Union européenne (que vous pouvez retrouverici), plus besoin de remplir le PLF. Vous ne devrez donc le compléter que si vous revenez d'un voyage dans un État non membre de l'UE qui n'est pas repris sur cette liste.