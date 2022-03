L’UCLouvain aurait-elle tenté de dissimuler des cas de harcèlement sexuel commis par l'un de ses professeurs ?

La RTBF rapporte des faits qui se seraient déroulés en octobre 2014 à l'UCLouvain, dans la section des sciences humaines et des sciences sociales. L'université aurait tenté à l'époque d'éviter que le scandale ne fuite.

Lors d'un séminaire donné en 2014, le professeur et homme politique Serge de Patoul, invitait une partie des étudiants à s'exercer dans une cabine d'enregistrement en sa compagnie. L'enseignant aurait profité de cette situation pour se rendre coupable d'attouchements sur deux jeunes femmes. Les plaignantes font notamment état de caresses dans le bas du dos.

Avertie, Annick Detry, professeure à cette période, "qui était un peu la coordinatrice de la section", fait remonter les faits vers les autorités de l'université qui invitent alors les victimes à déposer plainte auprès de la justice.

D'après le vice-recteur aux affaires étudiantes de l'époque, Didier Lambert, Serge de Patoul aurait reconnu les faits et aurait été licencié pour faute grave dans la foulée. De son côté, l'incriminé dément les accusations, même s'il avoue "être un peu tactile": "Je n’ai pas compris la perception qui a été faite de ces gestes", affirme-t-il. Il aurait démissionné de son poste de professeur par manque de temps après sa réélection en 2014.

L’affaire judiciaire a été classée sans suite par le parquet de Nivelles.

Une omerta sur les violences sexistes à l'UCLouvain ?

Selon la RTBF, il revient par ailleurs qu'Annick Detry avait déjà dénoncé de pareils agissements de la part de son collègue dès 2005, soit 10 ans auparavant. La réaction de l'université à l'époque ? Le silence radio.

"Le scandale, ce n’est pas de dénoncer un professeur qui a des gestes déplacés et des attentats à la pudeur sur des étudiantes ; le scandale, c’est de le cacher", dénonce Annick Detry, aujourd'hui conseillère pédagogique à l'UCLouvain. Lors du plus récent incident, en 2014, elle avait d'ailleurs été auditionnée par les enquêteurs en tant que témoin. Elle avait alors reçu un mail de la juriste de l'université l'invitant à se "préparer" à l'audition. Lors de cette rencontre, elle apprenait que l'UCLouvain avait signé une clause de confidentialité. Elle avait donc l'interdiction de parler: "J’ai dit que, moi, je n’avais pas rien signé, surtout pas une clause de confidentialité, que je dirais la vérité, toute la vérité devant les inspecteurs de police. On m’a fait comprendre que ça risquait de mal se terminer pour moi", raconte-t-elle.

Même si elle nie toute tentative d'intimations, l'UCLouvain reconnaît que la clause de confidentialité était une erreur: "Je n’étais pas en fonction comme vice-recteur à la politique du personnel à l’époque, mais je ne referais plus une telle clause aujourd’hui", avoue M.Lambert.

En politique aussi

Ces faits dépasseraient par ailleurs la sphère académique. D'après une ancienne collaboratrice de DéFI, Serge de Patoul aurait également sévi dans son propre parti politique. Marie Lecocq, députée Ecolo en 2019, témoigne aussi d'une mise en garde à son encontre lors d'une délégation à l'étranger en sa compagnie "à la fois de la part de personnes qui me sont proches mais qui ne sont pas forcément dans le milieu politique, mais aussi de la part d'anciens députés ou de personnes qui suivent un petit peu la politique bruxelloise. Ça semblait tout à fait de notoriété publique."