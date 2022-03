Accueil Belgique Société Les ados étrangers en transit peuvent se poser dans un hôtel, en toute sécurité En six mois, plus de 170 jeunes ont déjà été accueillis dans le projet inédit géré par Médecins sans frontières. ©Kristof Vadino Annick Hovine Journaliste

Cette nuit, c'était "no chance" pour Ferej (prénom d'emprunt). Il dépose son petit sac à dos et s'affale sur une chaise. Il est 10 h 30. Le gamin d'une quinzaine d'années, mineur étranger non accompagné (Mena), en transit à Bruxelles, est revenu bredouille de son "try" - sa tentative de rallier l'Angleterre, qui garde l'attrait de la Terre promise...