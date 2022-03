Guerre en Ukraine: une manifestation nationale pour la paix sera organisée fin mars à Bruxelles

Plusieurs associations et syndicats ont lancé vendredi un appel à la manifestation afin de dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le rassemblement "Europe pour la liberté et la solidarité" est prévu le dimanche 27 mars et s'élancera de la gare du Nord à Bruxelles à 13h00. "Dénoncez l'horreur de la guerre. Rejoignez-nous pour appeler à un cessez-le-feu et une désescalade", invitent des organisations telles que le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11).

La coalition belge contre les armes nucléaires, la FGTB/ABVV, la CSC/ACV, FOS- solidarité socialiste, l'association flamande contre le racisme "Hand in Hand tegen racisme" participeront, notamment, à l'action.

Parmi les revendications portées, les associations appellent la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine et encouragent une "diplomatie de paix active".

Elles insistent par ailleurs sur l'importance de soutenir les réfugiés ukrainiens et plaident pour une Europe sans armement nucléaire.