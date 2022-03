Météo: retour de la pluie et même, par endroits, de la neige

Dans le courant de la journée, le ciel restera assez changeant mais la tendance aux averses de pluie diminuera progressivement, sauf dans le nord et dans l'est du pays. Les températures maximales seront comprises entre 6 et 11°C. Le vent faible à modéré de secteur est-nordest s'orientera au sud-ouest ou deviendra variable. Dans la soirée et durant la nuit, une zone de précipitations accompagnée d'air relativement doux devrait concerner l'est de la Belgique. Les autres régions pourraient conserver un temps sec avec davantage d'éclaircies mais il fera plus froid avec parfois même encore de faibles gelées. Les minima varieront entre localement -2°C en Flandre et +4°C dans l'est. Lundi matin, quelques faibles pluies seront encore possibles sur l'est du pays. Le soleil sera toutefois de plus en plus présent en cours de journée. Il fera à nouveau plus doux avec des maxima de 12 à 18°C.