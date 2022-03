Météo: jusqu'à 20 degrés ce mardi

Le temps sera sec et largement ensoleillé ce mardi, malgré quelques champs de nuages dans l'après-midi. Il fera très doux pour la saison avec des températures de l'ordre de 14 degrés en Hautes-Fagnes et de 18 à 19 degrés voire localement 20 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera faible à parfois modéré et soufflera de secteur sud-est, revenant au secteur est. En soirée et pendant la nuit, le ciel sera dégagé. Les minima baisseront entre -2 et 5 degrés, sous un vent faible, qui soufflera d'abord de secteur est à sud-est, puis de directions variables.

Le soleil brillera encore généreusement mercredi, en dépit de quelques petits nuages sur l'Ardenne dans l'après-midi. Le thermomètre affichera 13 ou 14 degrés au littoral et sur les hauts plateaux ardennais, et de 17 à 18 degrés en plaine. Le vent sera faible, d'abord variable, puis il s'orientera au nord ou au nord-est.

Les jours suivants seront également marqués par un temps doux et de belles éclaircies.