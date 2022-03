La commission d'enquête inondation clôture les débats et propose 161 recommandations

Six mois de travail, plus de 50 personnes auditionnées dont de nombreux bourgmestres, des universitaires, fonctionnaires, policiers, pompiers et sinistrés… et un total de plus de 120 heures d’auditions. Ce jeudi 24 mars, la Commission d’enquête sur les inondations de juillet 2021, clôturera ses travaux lors d’une toute dernière réunion avant d’être soumises au vote de la plénière du parlement le 31 mars. Dans ce rapport figurent plus de 160 recommandations déposées par la majorité PS, MR et Ecolo ainsi que par les Engagés.

“La Wallonie a vécu une situation météorologique extrême. Mais aussi une situation exceptionnelle qui pourrait se reproduire demain. Et la Wallonie doit être prête”, ont indiqué les partis dans leur rapport, “Les recommandations doivent donc répondre aux questionnements des sinistrés, afin qu’à l’avenir ces catastrophes soient mieux anticipées, préparées et gérées à tous les niveaux et qu’à côté de cela, toutes les politiques de prévention des risques d’inondation soient renforcées afin d’en réduire l’impact potentiel. Le terrible drame vécu par les sinistrés ne doit plus se reproduire”.

Parmi les axes forts dégagés dans ce rapport, on retiendra plusieurs recommandations visant à améliorer la lisibilité et la qualité des prévisions météorologiques et hydrologiques, “afin de mieux rendre compte des risques que ce soit vers les autorités publiques mais aussi vers le grand public”.

Un autre volet prévoit une gestion de crise et une culture du risque, en continu ; il s’agit notamment ici de redéfinir les missions du centre régional de crise via un cadre légal clair. Autre axe privilégié : la communication qui doit être améliorée vers la population, avant, pendant et après les périodes de crise.

Les barrages

La problématique des barrages a fait l’objet d’une attention particulière. La majorité et les Engagés proposent ici de définir “un cadre légal clair, un plan d’urgence pour la gestion des barrages en rendant leur gestion plus dynamique tout en formant les équipes en matière de gestion de crise”. “Nous avons aussi la volonté de revoir, d’améliorer, et de rendre effectifs les plans d’urgence et d’intervention provinciaux et communaux, de réaliser des exercices et de généraliser l’utilisation de Be-Alert pour les autorités locales”.

Le développement d’une culture organisationnelle forte, une simplification des procédures en cas de crise et une mise à jour des cartes inondables sont également évoquées. Concernant ce dernier point, la volonté est bien de travailler sur une augmentation de la capacité d’absorption des sols, pour prévenir les risques futurs.

La Wallonie dit vouloir être prête à gérer à l’avenir des événements climatiques comme ceux de juillet dernier… Et de souligner enfin qu’il est “crucial de poursuivre le soutien aux sinistrés encore aujourd’hui dans des situations très difficiles”.