Sous l'initiative de citoyens belges, des ambulances vont être envoyées de Belgique vers l'Ukraine

BEforUkraine est un collectif de citoyens belges qui ont décidé de venir en aide aux Ukrainiens pris dans le conflit face à la Russie. Le collectif a déjà lancé une opération qui a permis, via un convoi de camionnettes, de livrer plusieurs tonnes de marchandises en Ukraine et faire revenir 85 réfugiés en Belgique.

Après le succès de la première opération, BEforUkraine a décidé de proposer une seconde action. Le collectif a lancé une collecte et est parvenu à trouver des ambulances d'occasion, qui, remises à neuf et équipées de médicaments et de matériel médical, seront envoyées le 25 mars en Ukraine. Dans un communiqué, BEforUkraine précise que ces ambulances, en raison du manque d'assistance sur place, seront utilisées comme mini-hôpitaux mobiles.

Les volontaires du collectif, qui partiront donc ce vendredi 25 mars de Vilvorde, conduiront d'abord les ambulances en Pologne, avant de rejoindre Kiev.