Sciensano ne publiera plus que deux fois par semaine les indicateurs Covid

À partir de la semaine prochaine, une mise à jour ne sera publiée plus que deux fois par semaine, au lieu de quotidiennement. Il faudra désormais attendre le mardi et le vendredi pour disposer des mises à jour de la situation épidémiologique. Sciensano les publiera via ses "canaux habituels", c'est-à-dire dans son bulletin, sur son dashboard et dans la base de données en open data.

Le fait que le nombre de rapports diminue ne signifie pas que la surveillance de la pandémie s'arrête, souligne Sciensano. La publication est "indépendante des activités de surveillance sur le Covid-19. Sciensano continue donc à suivre de près la situation épidémiologique", insiste l'institut.