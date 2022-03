N'oubliez pas de changer l'heure : ce dimanche on passe à l'heure d'été

Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été aura lieu dans l’Union européenne ce week-end, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. À 2 h du matin, l’horloge avancera d’une heure - pour passer à 3 h et nous perdrons une heure de sommeil. Le soleil se lèvera plus tard le matin et se couchera plus tard le soir. La Belgique applique le système de l’heure d’été/d’hiver depuis 1977.

En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer ce changement et d’utiliser la même heure toute l’année. Les sondages montraient que de nombreux Européens étaient convaincus par cette idée. Les États membres ont toutefois échoué à se mettre d’accord sur le fuseau horaire à supprimer et la proposition a donc été mise de côté. Il a finalement été décidé que chaque État membre pourrait choisir l’horaire à abolir. À l’heure actuelle, en Belgique, aucune décision à ce sujet n’est à l’ordre du jour.