Vive émotion à La Louvière lors de l'hommage national aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies

©BELGA





La cérémonie a commencé à midi. " Quand on voit une situation comme celle-là, on est sous l'émotion totale", s'est ému Elio Di Rupo. " Et c'est une émotion qui dépasse de loin le cadre de Strépy-Bracquegnies. Bien sûr, c'est la Louvière, mais aussi toute la région du Centre. On se sent solidaires de toutes les victimes et de leurs familles"

"Faire son deuil est très compliqué au vu des circonstances, de la brutalité des faits", a-t-il rappelé. " Une partie de soi-même s'en va. On ne peut pas l'intégrer rapidement, il faut beaucoup de temps".

Une minute de silence a été observée à 12h30.