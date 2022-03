Besoin de comprimés d'iode en cas d'attaque nucléaire ? Pas pour n'importe qui et pas n'importe quand

Dans la capitale de l'Europe, fin de semaine dernière, se terminait un sommet de l'Otan. En présence du 46ème président des Etats-Unis, Joe Biden, les Occidentaux ont voulu démontrer leur unité face aux forces russes de Vladimir Poutine qui envahissent toujours l'Ukraine. Ces dirigeants ne cachent cependant pas qu'ils craignent encore une attaque nucléaire du président russe, surtout si celui-ci se rend compte que la situation lui échappe.

Le mardi 22 mars, le porte-parole du Kremlin a affirmé que la Russie n'utiliserait l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de "menace existentielle". Mais le reste du monde s'y prépare. En aval de ce sommet, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan, a annoncé que l'Alliance allait fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et qu'elle allait également protéger ses forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces.

En Amérique, la Tiger Team, une équipe montée par Joe Biden, a analysé les différentes réactions possibles en cas d'attaque. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré dans une interview au Parisien que la France est équipée de suffisamment de pastilles d'iode pour protéger l'ensemble de la population en cas d'accident ou d'attaque nucléaire. Et en Belgique ?

"Actuellement aucun danger"

Chez nous, le Centre de crise Nationale (NCCN) a constaté que certains citoyens se sont rendus ces derniers jours en pharmacie pour demander des comprimés d’iode. Il assure que la situation en Ukraine est suivie de près par les autorités belges et européennes, notamment par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN). La situation ne représente "actuellement aucun danger pour la santé des citoyens belges", assure le Centre. "Disposer de comprimés d’iode stable dans ce cadre n’est donc pas nécessaire."

Avoir chez soi des comprimés d’iode reste un bon réflexe, mais pas de panique. Et surtout, il ne faut pas les avaler n'importe quand. La prise d’iode stable est efficace pour protéger la thyroïde afin d’éviter le développement à long terme de cancers. "Pour être efficaces, ces comprimés doivent être utilisés au bon moment, quand les autorités compétentes recommandent de les prendre", insiste l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

©Centre de crise

Comme l'explique l'illustration du Centre de crise ci-dessus, en prenant au bon moment de l'iode stable (non radioactif) (image A), la glande thyroïde se sature d’iode stable ce qui empêche la captation d'iode radioactif (image B).

"Gratuits en pharmacie"

Contacté par La Libre, Antoine Iseux, porte-parole du NCCN confirme que, comme la France, la Belgique "dispose de stocks suffisants de comprimés d'iodes" dans le cas où un tel drame venait à se produire. Les autorités belges invitent l'ensemble des personnes et collectivités en charge d'enfants présents sur le territoire national à disposer de comprimés d'iode. Ces comprimés sont disponibles gratuitement, par boîte de 10, en pharmacie.

"Depuis 2018, la stratégie de prédistribution de comprimés d'iode stable vise l'ensemble du territoire belge. Jusqu'alors la prédistribution était limitée - comme c'est le cas en France - aux personnes/collectivités sises dans un rayon de 20 kilomètres autour des sites nucléaires belges. Et c'était même 10 kilomètres pour l'Institut national des radioéléments de Fleurus", précise le porte-parole.

Selon le NCCN, 720 000 boîtes de comprimés d'iodes circulent déjà au sein de la population belge et les pharmaciens peuvent encore fournir plus de 1 300 000 boîtes. Celles-ci sont soit déjà disponibles en magasin soit chez les grossistes qui peuvent les réapprovisionner.

"Les pharmaciens disposent également en officine d'un stock de matière première leur permettant de produire des stocks supplémentaires. Et des stocks sont également entreposés auprès de la Protection civile, plus de 700 000 boîtes", avance Antoine Iseux qui rappelle que l'administration de telles pastilles importe principalement pour les plus jeunes. Et que l'administration de tels produits n'est pas recommandée au-delà de 40 ans, car la balance bénéfice-risque est plus faible. En effet, les personnes de plus de 40 ans et celles présentant une allergie/hypersensibilité à l'iode ou une maladie cardiaque sont invitées à consulter leur médecin traitant pour obtenir plus d'informations.