Hera Awards : 24 mémoires d'étudiants primés pour leur approche durable

Pour la 10ème année consécutive, la Fondation pour les générations futures a récompensé les mémoires de master et thèses de doctorat ayant un caractère durable. En tout, 24 jeunes ont donc été primés par un jury d'experts pour leur travail, 12 jeunes recevront même un prix d'excellence, qui leur sera remis le 10 mai à l'UNamur.

"A travers les Hera Awards, nous voulons encourager les étudiants et professeurs du supérieur à s'interroger sur la durabilité", nous explique Marjan Van de maele, responsable de programme à la Fondation pour les générations futures. "L'idée est de faire vivre les travaux de fin d'année afin qu'ils ne restent pas dans un tiroir. Bien souvent, les étudiants proposent des approches inspirantes. Nous avons voulu les mettre en avant."

Puisque la durabilité peut se retrouver dans tous les domaines, les mémoires ont été récompensés dans diverses catégories, allant du droit à l'architecture, en passant par l'économie, la santé, la finance ou encore l'IT.

"Mettre en avant le travail des étudiants"

Pauline Rodberg, ancienne étudiante de l'UCLouvain est lauréate dans la catégorie "finance". "Ce prix est une reconnaissance pour tout le travail que j'ai effectué", explique-t-elle. La jeune femme, qui poursuit actuellement un doctorat, a abordé dans son mémoire la comptabilité sous l'aspect durable. "Dans mon Master en responsabilité sociale des entreprises, je me suis rendue compte que le seul cours où on n'abordait pas vraiment les aspects durables était la comptabilité. J'ai donc cherché un moyen d'intégrer cette dimension dans mon mémoire." En résulte un travail sur le rôle du comptable dans la transition sociale et environnementale. "En bref, les entreprises, sur base volontaire, pourraient effectuer un bilan comptable qui prend en compte leurs actions au niveau de l'environnement et de la société, en plus de leurs capitaux financiers. Cela montrerait aux clients ce que l'entreprise fait exactement, et cela ne leur permettrait plus de faire du greenwashing."

Puisqu'elle a terminé première, Pauline aura droit à une bourse de 2.500 euros. "Cet argent nous est fourni par des mécènes, des entreprises ou, à un plus faible niveau, par les institutions publiques", poursuit Marjan Van de maele. Pauline sait déjà à quoi va lui servir cet argent. "Je souhaiterais faire un voyage étant donné que je n'ai pas pu partir en Erasmus très loin, à cause du Covid". 11 autres étudiants recevront cette bourse sur les 24 primés. "Au-delà de la bourse, rien ne distingue les lauréats et les nominés, nous souhaitons les mettre en avant de la même façon", nous dit-on à la Fondation pour les générations futures.

Des wébinaires thématiques

Pour réaliser cet objectif, des webinaires thématiques seront organisés par catégorie en avril et mai. "L'idée est que les étudiants expliquent leur mémoire, et que les participants leur posent des questions", note Marjan Van de maele. "On peut réellement se plonger dans leur travail, et cela leur offre une belle vitrine."

Esther Bourque-Daydé (Saint-Luc Bruxelles), par exemple, se réjouit de pouvoir aborder le réemploi dans l'architecture intérieure. "Je voulais voir ce que le réemploi changeait pour les concepteurs, les architectes et les clients. C'est une approche qui me tenait vraiment à coeur étant donné que le secteur de la construction est généralement assez polluant."

Coline Geury (Université de Liège), elle, s'est intéressée à la slow fashion. "Je voulais aborder une nouvelle manière de produire et consommer les vêtements, et voir ce qui empêchait les gens de privilégier la qualité à la quantité ou de privilégier une approche locale. Délimiter les freins peut aider à faire progresser les habitudes et les mentalités", nous dit-elle.

Louis, un autre étudiant que nous avons interrogé, a choisi de s'intéresser à la 5G et à la consommation d'énergie qui découlera de son déploiement. "J'ai élaboré plusieurs modèles sur base de différents scénarios de déploiement de la 5G. J'ai remarqué que si on la déploie partout, cela aura un gros impact énergétique. Est-ce que c'est encore la direction à prendre actuellement? Doit-on se remettre en question en tant que consommateur?". Louis a tenu à répondre à ces questions en poursuivant un doctorat dans le domaine.

Les étudiants que nous avons interrogés nous disent être heureux de faire part de leurs conclusions, et d'échanger avec d'autres personnes partageant les mêmes valeurs qu'eux. Ils sont aussi enthousiastes à l'idée de mentionner ce prix dans leur CV. "Cela permet de mettre en avant notre goût pour les aspects environnementaux et durables", explique Coline. "Cela peut aussi intéresser les entreprises qui partagent les mêmes valeurs", appuie Esther.

--> Inscriptions aux wébinaires : www.fgf.be/hera

L es 3 thèses de doctorat et 21 mémoires de master primés aux HERA Awards 2022

PRIX DE THESE HERA Doctoral Thesis Award for Future Generations 2022

Fanny Boeraeve (ULiège), lauréate

Un outil à 360° pour mieux évaluer la multi-performance de l'agroécologie

Catalina Codruta Dobre (ULB), nominée

De nouvelles pratiques pour réagir aux inondations : la Région de Bruxelles-Capitale deviendra-t-elle bientôt une « Ville sensible à l'eau » ?

Philip Stessens (ULB et VUB), nominé

De nouveaux outils pour planifier la végétalisation des villes : éléments clefs d’une politique urbaine plus durable et plus juste. Le cas de la Région de Bruxelles-Capitale.

PRIX SPECIAL Special HERA Award Brussels for Future Generations 2022

Catalina Codruta Dobre (ULB), lauréate

ARCHITECTURE HERA Award Sustainable Architecture 2022

Lucas Lamote (UCLouvain), lauréat

Une meilleure inclusion des exilé·e·s au cœur des villes, par la co-construction de modules légers et la réhabilitation d'un patrimoine bâti vacant.

Justine Noulin (ULiège), nominée

La culture du risque face aux inondations en Wallonie et en Angleterre : analyse des biais psychologiques et des processus décisionnels.

DEMOCRATIE DELIBERATIVE HERA Award Sustainable Democracy 2022

Antoine Herinckx (UCLouvain), lauréat

Des propositions juridiques pour développer une culture de la participation citoyenne

Pierre Walckiers (UCLouvain), nominé

Des gouttes d’huile bienvenues dans les débats sociétaux à larges implications scientifiques

DESIGN HERA Award Sustainable Design 2022

Marie Maréchal (ESA St-Luc Liège), lauréate

Montée des eaux, migrations climatiques... une fiction post 2050 pour mieux conscientiser la population belge

Esther Bourque-Daydé (ESA St-Luc Bruxelles), nominée

Le réemploi dans l’architecture intérieure : une nouvelle relation à la matière, à l’environnement et à l’humain

Lucas Secades Casino (ULB), nominé

Le nettoyeur portable de coupes menstruelles : un dispositif aisé et sain pour gérer les règles

ECONOMIE HERA Award Sustainable Economy 2022

Arnaud Van Der Cam (UCLouvain), lauréat

Les « comptes carbone », des outils prometteurs pour susciter l’adhésion des citoyens à la lutte contre le changement climatique

Coline Geury (ULiège - HEC Liège), nominée

L’avenir des vêtements slow fashion en Belgique francophone : bien plus qu’une question de prix !

Anne Lallemand (UCLouvain), nominée

Mieux gérer l'affluence touristique sur les sites naturels fragiles : l'exemple du vallon du Ninglinspo à Aywaille

INGENIEURIE HERA Award Sustainable Engineering 2022

Justin Goosse (UCLouvain), lauréat

Robots industriels et troncs d’arbres « bruts » : l’avenir de la construction en bois

FINANCE RESPONSABLE HERA Award Sustainable & Responsible Finance 2022

Pauline Rodberg (UCLouvain), lauréate

Les comptables en entreprise, acteur·rice·s insoupçonné·e·s de la transition sociale et environnementale

Gilles Solé (ULB), nominé

La Taxonomie européenne, précieux outil de réforme fiscale « verte »

ALIMENTATION HERA Award Sustainable Food Systems 2022

Estelle Compere Leroy et Marie-Aline Cornu (UCLouvain), lauréates

Faire mieux avec moins : réconcilier culture et élevage en Wallonie, et y réintroduire les légumineuses

Mathieu Delandmeter (ULiège), nominé

Les modèles agricoles wallons à l'horizon 2045-2099 : les atouts de l'agroécologie face aux changements climatiques

SANTE HERA Award Sustainable Health 2022

Rachelle Rousseaux (UCLouvain), lauréate

La prison, un milieu capable d’améliorer la santé des détenu.e.s grâce à la création d’un nouveau « métier », axé sur le dialogue entre professionnels

Alexia Birgorne (UCLouvain), nominée

Le genre, un critère essentiel pour mieux éclairer les inégalités de santé en Europe

Pauline Postiga (UCLouvain), nominée

Le paysage, élément fondamental d’une architecture hospitalière bienveillante, apaisante et orientée « guérison »

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION HERA Award Sustainable IT 2022

Pauline de Kerckhove dit van der Varent (UCLouvain), lauréate

Transition écologique et Smart cities : la volonté y est, il est temps de trouver les moyens et les stratégies nécessaires !

Louis Golard (UCLouvain), nominé

La consommation énergétique des réseaux mobiles (4G et 5G) : des outils pour guider nos choix futurs

DROIT HERA Award Sustainable Law 2022

Pierre Walckiers (ULB), lauréat

La protection des relations avec la nature dans l'expérience néo-zélandaise pour modifier

notre regard sur le droit de l'environnement