Météo: dernier jour de douceur, avec toutefois le retour d'une nébulosité abondante

Quelques gouttes de pluie pourront tomber, surtout en matinée. En fin de journée, les précipitations s'intensifieront sur la moitié sud du pays. Les maxima seront compris entre 11 degrés à la mer et 16 ou 17 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera plutôt faible d'est à sud-est en Ardenne, et modéré d'est à nord-est ailleurs.

Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps sera pluvieux surtout sur la moitié sud du pays. Les nuages bas y seront prédominants et pourront d'ailleurs réduire la visibilité sur le relief. Dans le centre et le nord du pays, le temps restera sec à une averse près mais le ciel sera toujours très nuageux. Les minima se situeront entre 2 et 6 degrés, sous un vent modéré de secteur nord-est.

Mercredi, les nuages seront majoritaires, accompagnés de quelques périodes de pluie dans le sud du pays. Sur les autres régions, une faible averse sera possible. Sous un vent généralement modéré, le mercure ne dépassera plus les 5 à 10 degrés (2 ou 3 degrés sous les normes de saison). La nuit suivante marquera même le retour de gelées en Ardenne.

A partir de jeudi, le temps sera assez froid et changeant avec des éclaircies et des périodes de précipitations adoptant parfois un caractère hivernal. Ce sera aussi le retour des gelées nocturnes.

La journée de vendredi pourrait par contre être marquée par un temps sec et de larges éclaircies.