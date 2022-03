La vaccination obligatoire du personnel soignant sera abordée en commission vendredi

Les députés n'ont pu débattre et voter que le premier point à l'ordre du jour, à savoir un projet de loi sur les médicaments vétérinaires. Ce texte, approuvé par la majorité et le PTB, vise à transposer en droit belge le règlement européen n 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. Le débat sur l'obligation vaccinale aura finalement lieu vendredi à 13h30. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a fait part de son intention d'aller "au finish" et de procéder au vote lors de cette séance. Ce vote ne sera probablement pas définitif, l'opposition ayant d'ores et déjà annoncé son intention de demander une deuxième lecture.

Vendredi, la commission examinera également quatre amendements signés par la députée Gitta Vanpeborgh (Vooruit), du parti de M. Vandenbroucke, et co-signé par les autres élus de la coalition Vivaldi. L'un d'entre eux porte sur le renvoi de la mise en application de la loi à l'approbation d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La date d'entrée en vigueur le 1er juillet sera bien abandonnée.

Entre 50 et 100 militants des trois syndicats en front commun, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles sur place, s'étaient rassemblés, rue de Louvain, devant la Chambre. Ils voulaient interpeller les membres de la commission et rappeler tout le mal qu'ils pensent du texte.