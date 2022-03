Pluie, gel et neige: comment expliquer le changement brutal de météo à partir de ce vendredi?

Du soleil à l'orage. La semaine dernière, la Belgique a connu un temps très estival. Mais cette météo plus qu'agréable ne sera qu'un lointain souvenir dans les prochains jours. En effet, le mercure va chuter à partir de ce jeudi. Le froid sera de retour, accompagné de gel et même de neige à certains endroits du pays.

"A partir de demain jeudi, ca va encore se refroidir. On va vraiment retrouver un temps hivernal pour finir cette semaine", explique même Vanessa Matagne pour RTL, la présentatrice météo de la chaine. Ce jeudi va donc marquer un véritable tournant. "On va perdre 4 à 5 degrés si on compare à aujourd'hui. Beaucoup de nuages, de la pluie mais pas seulement. Un petit peu de neige fondante est possible dans le courant de la journée de jeudi."

Sur son site internet, l'IRM prévient effectivement la population que les conditions de circulation pourraient être glissantes. "Entre jeudi matin et vendredi soir, nous prévoyons une période de précipitations hivernales sous forme de neige mouillée et de neige ainsi que d'averses de grésil. Jeudi, nous prévoyons localement et temporairement une accumulation de neige de quelques centimètres. Durant la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en journée, une couche de 5 cm voire localement un peu plus est prévue sur la plupart des régions."

Vers un record de température depuis 1963?

Selon certaines prévisions, on pourrait même vivre le jour d'avril le plus froid depuis 1963 en Belgique ! En effet, la température maximale de ce vendredi ne serait comprise qu'entre 2 et 4 degrés. En général, la température maximale à Uccle avoisine les... 14,2 degrés le 1er avril. "La température maximale la plus basse jamais enregistrée pour le 1er avril depuis 1892 était de 3,1 degrés en 1963. Nous nous rapprochons donc fortement de cette estimation", affirme de son côté David Dehenauw, prévisionniste météo, pour HLN.

Après un mois de mars sec et très ensoleillé, la différence va donc être brutale. Mais tout le monde ne sera pas perdant pour autant. En effet, les skieurs de ski de fond vont pouvoir se régaler dans les Hautes-Fagnes. Effectivement, dix à quinze centimètres de neige sont attendus ce week-end. Pour autant, la neige en avril n'a rien d'exceptionnel en soi. "L'année dernière, il a également neigé en Flandre dans la première moitié du mois d'avril", précise David Dehenauw.

Autre grand gagnant: les vacanciers qui partent au ski. "Entre jeudi et lundi matin, les Alpes suisses et françaises recevront entre 30 et 60 centimètres de neige, l'Autriche et l'Italie du Nord recevront 30 à 40 centimètres de neige fraîche. À partir de 1 500 mètres, la neige est garantie pour les prochains jours", affirme-t-il.

Quelle est la cause de ce changement brutal?

Plusieurs raisons expliquent cette météo changeante. Tout d'abord, il y a l'arrivée par le nord d'une vague de froid qui provient de l'Arctique. Elle va progressivement s'étendre sur l'intégralité du territoire métropolitain. Comme l'affirme Meteociel dans une infographie sur Twitter.

Autre explication possible: le remplacement d'un phénomène météorologique par un autre. En effet, depuis la mi-mars, nous connaissons un puissant anticyclone entre le haut de la France et notre pays. Ils sont souvent associés à un temps sec sans nuage et ensoleillé. L'arrivée de la pluie et la baisse des températures provoquent un changement brutal qui favorise l'arrivée des chutes de neige.