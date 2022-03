Seuls deux militaires belges seraient partis combattre en Ukraine, selon Dedonder

Qu'il soit d'active ou de réserve, un militaire belge ne peut aller se battre au service d'une armée étrangère. Dans le premier cas, le militaire se trouvait déjà en Pologne lorsqu'il a informé son chef de corps de sa volonté de rejoindre la Légion internationale ukrainienne. Il fait l'objet d'une procédure de démission, la période d'absence illégale et de désertion ayant été atteinte le 28 mars. Dans le second cas, le 12 mars, un militaire a demandé et obtenu la résiliation de son engagement. Il s'est entretemps arrêté en Pologne où il travaillerait pour une ONG.

Après 21 jours d'absence illégale, un militaire est réputé déserteur, une infraction susceptible de poursuites pénales, et son engagement est résilié d'office.

Le 24 février, date du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et le 3 mars, dans des directives internes, le Chef de la Défense (CHOD), Michel Hofman, a lancé un appel particulier aux soldats belges pour qu'ils ne se laissent pas "entraîner par leurs émotions" et "séduire par la rhétorique", et a rappelé qu'une participation au combat que tant que militaire pouvait entraîner des "conséquences très lourdes".

Conformément aux Conventions de Genève, le fait qu'un militaire belge démissionnaire ou déserteur ait rejoint les forces armées ukrainiennes ne rend pas la Belgique belligérante.