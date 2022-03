Accueil Belgique Société L'euthanasie chez les moins de 40 ans reste très peu fréquente Le nombre total d'euthanasies enregistrées en 2021 (2699) a retrouvé le niveau d'avant la pandémie de coronavirus. ©BELGA Annick Hovine Journaliste

En 2021, 2699 documents d’enregistrement d’euthanasie sont parvenus à la Commission de contrôle et d’évaluation de la loi. S’il s’agit d’une augmentation de 10,39 % en un an (2445 en 2020), on retrouve cette année le niveau de 2019 (3653), soit avant la pandémie de coronavirus...