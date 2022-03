Accueil Belgique Société "Tu vas perdre ton temps": harcelée sexuellement à l’UCLouvain, Carla a dû se battre pour se faire entendre Après l’appel du recteur à dénoncer les faits, plusieurs victimes ont contacté "La Libre" pour faire part de leur expérience. ©FLEMAL JEAN-LUC Annick Hovine Journaliste

Il y a les mots, répétés, et les gestes, déplacés. On ne peut pas les définir, à proprement parler, comme des agressions sexuelles. Même si certaines étudiantes et chercheuses de l’UCLouvain ont aussi été victimes de faits...