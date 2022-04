Les images de Bruxelles et de la Belgique qui se parent d'un manteau blanc ce vendredi

La neige s'est invitée sur notre pays en ce premier avril. De Gand à Enghien, en passant par la capitale Bruxelles, c'est tout le pays qui est (ou va) connaître quelques précipitations hivernales. Ci-dessous, quelques clichés de l'événement.

La neige au Parc Josaphat, à Schaerbeek (Bruxelles).

©DR

Les flocons tombent sur la ville de Gand.

©BELGA

A Enghien, une dame doit retirer la couche de neige qui recouvre sa voiture avant de prendre la route.

©BELGA

A Lierde, en Flandre-Orientale, les jardins se sont retrouvés sous un léger manteau blanc.

©BELGA

Les images de la Belgique sous la neige ce vendredi 1er avril

Peu de perturbations à Brussels Airport

A noter que la neige n'avait que peu d'impact sur le trafic aérien à Brussels Airport vendredi matin, veille des vacances de Pâques. Plus de 30.000 passagers sont attendus sur la journée. Quelques vols matinaux ont accusé un retard de 15 à 20 minutes, le temps de dégivrer les appareils.

"La neige n'entraîne pas de conséquence pour le moment mais cela pourrait encore changer", a expliqué une porte-parole de Brussels Airport. En effet, à cause du vent, seule une piste de décollage et d'atterrissage était en usage vendredi matin. Si la neige devait s'y accumuler, cela pourrait poser problème, a noté la porte-parole.

Voici où la neige devrait encore tomber

Les chutes de neige se déplaceront vers le sud de la Belgique vendredi matin alors que le temps au nord du pays deviendra plus sec, a détaillé l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations seront plus présentes dans la partie centrale et l'ouest et se transformeront en neige fondante sur les parties moyenne et basse du pays en fin de matinée.

Quelques éclaircies feront leur apparition à l'extrême l'ouest durant l'après-midi alors que l'est restera sujet aux averses hivernales. Le thermomètre atteindra -2 degrés en Hautes-Fagnes, +4 degrés dans le centre et +6 degrés à la côte. Le vent de secteur nord-est deviendra assez fort dans les terres et restera fort au littoral. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/ h dans les terres et 70 km/ h en bord de mer. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune pour le vent au littoral.

Le temps restera d'abord très nuageux ce vendredi soir et cette nuit mais des éclaircies feront progressivement leur apparition à l'ouest. Quelques précipitations neigeuses et intermittentes resteront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse et des averses hivernales seront susceptibles de toucher la zone côtière en fin de nuit. Les minima iront de -5 degrés en haute Ardenne, -1 à -2 degrés en plaine et +2 degrés à la mer. Le vent de nord à nord- est deviendra modéré sur l'ensemble du territoire à l'exception de la côte où il sera assez fort avec des rafales proches de 50 à 60 km/ h.

La journée de samedi débutera avec des embellies sur l'ouest avant de se couvrir et de laisser place à des averses hivernales l'après-midi.