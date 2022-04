Les militaires belges reçoivent de nouvelles tenues de combat

Leur nouvelle tenue de combat, dite Multicam, a été présentée vendredi à l’École royale militaire, à Bruxelles. C’est le consortium SSC (Sioen, Seyntex, Crye Precision) qui avait remporté le marché de 15 ans, portant sur un budget total de 410 millions d’euros.

Ce vêtement opérationnel se compose de plusieurs couches (multicouches) où toutes les pièces sont complémentaires et intégrées de façon à garantir une protection adaptée aux soldats masculins et féminins (la morphologie des femmes a été prise en compte dès la conception). Cette panoplie comprend des sous-vêtements, des treillis et des protections supplémentaires différents, selon les conditions climatiques rencontrées sur les différents théâtres d’opérations.