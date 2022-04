Météo: encore quelques averses hivernales pour le premier week-end de vacances

Le littoral et l'Ardenne devront encore composer avec quelques faibles précipitations hivernales sur le relief. L'après-midi, le temps deviendra graduellement généralement sec partout. Les maxima oscilleront entre -1°C en Hautes-Fagnes et 7°C dans le centre. Le vent de nord-nord-est sera modéré à parfois assez fort.

Le ciel se dégagera progressivement dans la soirée. Le temps restera sec sauf à la côte où une petite averse (hivernale) ne sera pas exclue. Les températures descendront vers des valeurs proches de 0°C voire légèrement positives à la mer, autour de -4°C dans le centre, jusqu'à -10°C en Ardenne (voire encore moins dans certaines vallées). Vent modéré de nord devenant généralement faible en cours de nuit.

Dimanche matin, après une nuit froide avec des gelées généralisées, de larges éclaircies seront présentes sur le plupart des régions sous un temps sec mais avec toutefois une possibilité de quelques averses (hivernales) sur le nord-ouest et le nord du pays. Durant la journée, le ciel deviendra changeant partout, et même parfois très nuageux par endroits. Le risque de quelques averses persistera principalement sur le nord-ouest et le nord du territoire, alors que le temps restera généralement sec ailleurs. Les maxima seront compris entre 1°C en Hautes-Fagnes et 7 ou 8°C dans le centre. Le vent deviendra faible à souvent modéré de secteur nord à nord-ouest.