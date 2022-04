"Il fallait bien que je l'attrape au moins une fois": Yves Van Laethem atteint du Covid-19

La crise sanitaire a débuté il y a environ deux ans, mais Yves Van Laethem avait jusqu'ici réussi à passer entre les gouttes. L'infectiologue a néanmoins indiqué, auprès de nos confrères de Sudinfo, qu'il est actuellement en quarantaine après avoir passé un test positif. "Il fallait bien que j'attrape le Covid au moins une fois. C'est arrivé ce week-end", a-t-il expliqué, tout en précisant qu'il allait bien.

S'il ne sait pas exactement où il a été infecté, Yves Van Laethem reconnait qu'il a participé à plusieurs réunions sans masque et qu'il a côtoyé "une personne qui toussait."

Ses symptômes? Rien d'alarmant, heureusement. "J'avais des petits frissons, une toux sèche, le nez qui coule… et on m'a confirmé que j'étais positif". Pour se soigner, l'expert explique qu'il a pris "du paracétamol samedi et ce dimanche. Et rien d'autre."