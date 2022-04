Le centre de testing de Mérode, comme de nombreux autres, a été démonté: "Médecins, infirmiers et logisticiens se tournaient les pouces"

Bruxelles et la Wallonie ferment des centres de vaccination et de dépistage du coronavirus.

Celles et ceux qui auront bravé la météo maussade de ce début avril pour se promener dans le quartier du Cinquantenaire, à Bruxelles, ce lundi, auront pu assister au démontage du centre de testing Mérode. Celui-ci a en effet été fermé ce 2 avril, tout comme le centre de dépistage de Bracops, à Anderlecht. Vu l’évolution de la pandémie de coronavirus, Bruxelles, comme les autres régions du pays, a décidé de réduire la voilure du dispositif anti-Covid 19. C’est le cas pour les centres de dépistage comme pour les centres de vaccination.

Ces fermetures avaient été annoncées dans le courant du mois de mars. Inge Neven, responsable Covid de la Commission communautaire commune de Bruxelles (Cocom), indiquait alors que les capacités des centres de dépistage et de vaccination allaient être réduites progressivement, tout en veillant à assurer une capacité minimale en cas de besoin.

La première ligne mise à contribution

Une attention particulière reste portée sur les personnes vulnérables tandis que les acteurs de première ligne (pharmacie, maisons médicales et médecins généralistes) continueront à effectuer des tests et aideront à la vaccination, avait-elle souligné. "En cas de nécessité ou si l'on se retrouve face à un nouveau variant agressif ou une résurgence du virus, il sera possible de réactiver les dispositifs mis en veille", avait assuré Mme Neven.

En mai, seuls trois centres de vaccination seront encore actifs dans la capitale, à Forest, Molenbeek et Pacheco. Deux centres seront gardés en réserve, à très faible volume, mais avec une capacité de réactivation rapide. Huit antennes de vaccination restent ouvertes en avril, mais elles fermeront ensuite progressivement leurs portes.

En Wallonie également

Du côté wallon, la tendance est la même. Plusieurs centres de vaccination ont fermé progressivement leurs portes en mars. Et en ce mois d’avril, seuls 9 d’entre eux resteront ouverts.

Dans le Hainaut, les centres de La Louvière, Charleroi et Tournai continueront à fonctionner. En province de Liège, ce sont ceux de Liège, Pepinster et Huy qui resteront ouverts. Dans le Brabant wallon, ceux qui souhaitent se faire vacciner pourront toujours se rendre à Court-Saint-Etienne tandis que les Namurois auront à leur disposition le centre de Namur Expo. Enfin, en province de Luxembourg, le centre de Libramont reprendra ses activités le 8 avril.

On se tournait les pouces

Interrogée dans Le Soir ce lundi, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), justifiait ces fermetures. Certes, "il y a quand même encore 2 000 personnes qui viennent chercher leur troisième dose chaque semaine, mais, admet la ministre socialiste, "il est vrai que les médecins, infirmiers et logisticiens se tournaient les pouces à la fin quand les 30 centres étaient ouverts. On a donc limité les créneaux au samedi et un jour par semaine. On va également mettre en place une phase de test pour vacciner dans les pharmacies et chez les généralistes."