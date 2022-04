Coronavirus: un été des libertés, mais un automne à craindre? "Espérons que ce ne soit pas aussi grave que l'année dernière"

Alors que tous les voyants de l'épidémie étaient au rouge fin mars, la situation semble s'améliorer en ce début de semaine. Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, les nouvelles contaminations sont à la baisse, une première depuis quelques semaines.



Le biostatisticien Geert Molenberghs, interrogé par nos confrères de Het Laatste Nieuws, y voit une bonne nouvelle. "Le pic de la vague causé par le variant BA.2 semble être en vue et, en termes d'infections, nous l'avons déjà atteint", se réjouit-il. "Nous avons pu faire face à cette vague sans trop de restrictions cette fois-ci, grâce à notre immunité."



Cette tendance épidémiologique est de bon augure pour les mois à venir, selon l'expert: "Le printemps et l'été devraient se dérouler sans trop de restrictions".



Toutefois, M. Molenberghs se montre moins confiant concernant l'automne. "Les conditions météorologiques changeantes et l'augmentation des contacts en intérieur rendent cette période plus difficile", met-il en garde. "Espérons que cette fois-ci, ce ne soit pas aussi grave que l'hiver dernier".

L'immunité engendrée par la dose booster, administrée cet hiver, diminuera malheureusement avec le temps. Geert Molenberghs n'exclut donc pas une nouvelle campagne de vaccination.