Météo: le temps se radoucit mais reste gris et pluvieux

Le temps sera à nouveau gris et pluvieux ce mardi, prévoit l'IRM. Certes, il fera un peu plus doux et plus sec l'après-midi, à partir de l'ouest, mais la couverture nuageuse restera dense.

Seules quelques timides trouées pourraient se dessiner en fin de journée. Le thermomètre affichera des maxima de 8°C en Hautes-Fagnes et de 13 ou 14°C en plaine. Le vent sera modéré, et le long du littoral assez fort, de secteur ouest avec des pointes à 50 km/h. Durant la nuit, le temps sera généralement sec. Les nuages resteront prédominants. Les minima varieront entre 4°C en Hautes-Fagnes et 8 ou 9°C en plaine.

Une nouvelle zone de pluie traversera le pays mercredi à partir de l'ouest. Elle ne devrait atteindre les provinces de l'est qu'en fin de journée ou en soirée. Les maxima se situeront entre 8°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 12°C en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort dans l'intérieur du pays et fort à la mer, avec des rafales de l'ordre de 70 km/h.

Les jours suivants seront à nouveau pluvieux et venteux, surtout jeudi.