L'Afsca rappelle différents produits contenant de la citronnelle à cause de la présence possible de salmonelle

L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) procède vendredi au rappel de différents produits de la marque Verstegen, à la suite d'une notification RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) concernant la présence possible de salmonelle dans différentes épices contenant de la citronnelle.