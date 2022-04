Autre incident bactérien: Smartmat rappelle des lamelles de bœuf mariné thaï

Il le rappelle aux consommateurs en raison de la présence possible de salmonelle dans les 300 grammes de lamelles de bœuf mariné thaï (épicées avec de la citronnelle), a annoncé samedi l’entreprise. Smartmat demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le retourner au point de vente pour un remboursement.

Le rappel concerne le produit " One Meal Box " comprenant le "plat de riz avec bœuf mariné et poivron" avec les numéros de lot 220404 et 220405. Les colis-repas, qui affichent comme date de péremption les 10 et 11 avril 2022, ont été commercialisés dans différents magasins Okay entre le 4 et le 11 avril 2022. Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au service clientèle de Smartmat via le numéro 09/298.05.10 ou par mail via l'adresse foodlover@foodbag.be.