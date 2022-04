Un cas d'une nouvelle version d'Omicron, la BA.4, en Belgique : "C'est mieux qu'un nouveau variant"

Un cas de la nouvelle version du variant du coronavirus Omicron, baptisée BA.4, a été détecté en Belgique, indiquent lundi les virologues de la KU Leuven Marc Van Ranst et Piet Maes.

Cette nouvelle variante du virus a déjà été décelée dans d'autres pays. L'échantillon a été détecté en Belgique francophone et a été analysé par l'ULB. La version BA.5 d'Omicron, apparue ailleurs dans le monde, n'a pour l'instant pas été décelée en Belgique. L'Afrique du Sud, le Botswana, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni comptent tous des cas de BA.4 et BA.5.

Selon M. Van Ranst, la découverte de nouvelles versions du variant du coronavirus n'est pas une nouvelle très importante. "Les virus accumulent les mutations, c'est ce qu'ils font toujours. De nouvelles versions feront encore surface", souligne le virologue, qui dit "préférer les subversions d'Omicron qu'un tout nouveau variant".

En Afrique du Sud, les nouvelles versions du variant n'ont d'ailleurs pas mené à une augmentation significative des infections, des admissions à l'hôpital ou des décès, écrivait lundi sur Twitter le virologue Tulio de Oliveira, directeur de l'institut de recherche Krisp de l'université sud-africaine de Université du KwaZulu-Natal.