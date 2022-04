Météo: jusqu'à 21 degrés ce mardi

Il fera très doux ce mardi avec des maxima de l'ordre de 16 à 17 degrés en Ardenne et de 18 à 21 degrés ailleurs. Le soleil sera souvent voilé par des bancs de nuages élevés, puis des nuages de moyenne altitude. En fin d'après-midi, une petite averse pourrait survenir sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur sud à sud-est, s'orientant ensuite au sud. En soirée et pendant la nuit, la nébulosité deviendra plus abondante, avec un risque de précipitations d'abord sur l'ouest du pays, suivi de faibles pluies. De la brume pourrait également se former par endroits. L'est du pays devrait conserver un temps sec avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 7 et 11 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud ou de directions variables.

La journée de mercredi sera marquée par un ciel plus nuageux et quelques faibles précipitations. Les températures seront également plus fraiches.

Le temps restera inchangé jeudi, avec l'une ou l'autre averse avec des maxima de 16 à 19 degrés.

Le mercure baissera encore vendredi et ne dépassera plus 12 à 17 degrés