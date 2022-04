Accueil Belgique Société Peut-on réclamer des frais complémentaires aux utilisateurs des titres-services? Certaines entreprises de titres-services réclament aujourd’hui des frais complémentaires. ©BELGA An. H.

Le téléphone chauffe ces derniers jours chez Sodexo, la société responsable de l'émission des titres-services flamands, bruxellois et wallons. En cause, les montants complémentaires réclamés par certaines entreprises pour participer aux frais de déplacement de leur aide ménagère. "On me demande 2 euros en plus chaque fois que Mélanie (prénom d'emprunt) vient travailler...