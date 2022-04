De la pluie ce week-end, mai s’annonce orageux

Comme prévu, le week-end de Pâques a donc été radieux. Un temps lumineux qui va se prolonger jusqu'au week-end, avant le retour de la pluie, malheureusement. "On va encore profiter de températures autour de 17 degrés jusqu'à vendredi, et les signaux indiquent en effet le retour d'un temps plus perturbé ce week-end. On doit même s'attendre à quelques orages localisés samedi et dimanche, prévient Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Il ne faut pas craindre de gros déluges, du moins pour le moment, mais il est toujours difficile de prévoir où et quand ces orages vont tomber. Il faut donc tenir la situation à l'œil même si les cumuls annoncés ne sont pas énormes."

Heureusement, un temps plus sec et agréable sera de retour dès lundi ou mardi. "Il va faire un peu plus frais tout de même, avec environ 14 degrés en moyenne." De quoi terminer le mois d'avril sur une bonne note, avant d'attaquer un mois de mai qui s'annonce a priori plutôt chaud, mais aussi orageux. "On va avoir un mois de mai un peu agité, confirme-t-il. On peut attendre des températures au-dessus des moyennes de saison et de belles journées, mais aussi quelques orages, comme cela arrive souvent en Belgique quand il fait chaud."

Et pour l'été ? "Il est encore trop tôt pour donner une tendance précise. Mais un signal clair se dégage : il devrait faire plus chaud que la moyenne, affirme-t-il. En plus de cela, les modèles émettent deux scénarios. Le premier indique un temps plutôt orageux, l'autre un temps très sec. Je rappelle que ces modèles ne prévoient pas exactement le temps au jour près, mais des tendances globales. L'an dernier, on annonçait aussi un été sec à ce moment de l'année, et les modèles n'avaient pas tout à fait faux, puisqu'il a fait très chaud à quelques centaines de kilomètres de chez nous !"