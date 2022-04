Manque criant de sang : appel urgent au don

C’est un appel urgent au don de sang que réitère la Croix-Rouge de Belgique. Avec le duo grippe-corona, depuis le début de l’année, la fréquentation des collectes a baissé de 20 à 25 % et près de 15 % des donneurs annulent leur rendez-vous, regrette la Croix-Rouge.

" Les effets de ce duo sont multiples et ont un énorme impact sur les prélèvements sanguins, explique l'organisme. Un grand nombre de donneurs sont écartés pour cause de grippe ou de corona, de nombreuses collectes sont annulées dans les écoles et les entreprises. À cela s'ajoute l'effet du télétravail…"

Alors que les besoins des hôpitaux restent, eux, fréquents, "l'écart se creuse de plus en plus entre les prélèvements et la demande", s'inquiète la Croix-Rouge. À tel point que, "d'ici à quelques jours, la situation pourrait devenir véritablement critique".

Pour assurer les besoins des hôpitaux, près de 10 000 poches devraient en effet être récoltées chaque semaine, soit quelque 500 000 par an.

Un stock à constituer dès à présent

À l'approche des grandes vacances, période que l'on sait encore plus calme pour les collectes et donc délicate, "c'est dès à présent que nous devrions constituer un stock plus important (près du double de la normale à la fin juin) pour pouvoir passer un été serein", insiste le service du sang. Au passage, celui-ci invite toute personne âgée de plus de 18 ans, pesant plus de 50 kilos et en bonne santé, à venir faire un don de sang sans tarder et à devenir donneur régulier.

Renseignements : www.dondesang.be