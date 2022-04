Accueil Belgique Société "Pas venu, pas prévenu": le personnel de santé exige un dédommagement pour les patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir De plus en plus de patients manquent un rendez-vous sans avoir annulé. Le personnel médical exige une compensation. ©MAXPPP Elise Legrand Journaliste Belgique et Web





Ne pas se présenter à un rendez-vous médical sans l'avoir annulé au préalable : cette pratique du no show, bien qu'elle puisse surprendre, est de plus en plus répandue en...