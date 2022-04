Quand la Belgique interdira-t-elle la fessée ? "Les conséquences de telles violences sont de véritables bombes à retardement"

Bruxelles est rongée par le trafic de drogue et l’usage d’armes à feu

Les trafics de stupéfiants génèrent de plus en plus de tensions, notamment avec des armes. Ce qui se passe dans “l’axe Rotterdam-Anvers-Bruxelles” déborde désormais dans la capitale. Les bourgmestres bruxellois sont inquiets et réclament plus de moyens et plus de collaboration avec la police judiciaire. Sauf que la police fédérale souffre aussi du manque de moyens.