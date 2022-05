Lancement de la phase-pilote pour la vaccination en pharmacie en Wallonie

Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de la récente modification législative fédérale permettant d'organiser la vaccination contre le Covid-19 en pharmacie. Le nouvel axe de vaccination doit permettre de multiplier les initiatives de proximité qui pourront être déployées dans le cadre de la prochaine campagne de la dose booster pour se protéger du Covid-19.

La mise en action de la nouvelle campagne de vaccination de proximité est organisée en collaboration avec les trois fédérations des pharmaciens: l'association pharmaceutique belge (APB), l'association des unions de pharmaciens (AUP) et l'office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO). Elle sera réalisée dans un premier temps dans 26 officines-pilotes qui étaient déjà partenaires des centres de vaccination.

Concrètement, tous les citoyens wallons, âgés de 12 ans et plus, pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dans une des officines désignées. La liste des officines ainsi que les modalités pratiques de prise de rendez-vous sont disponibles sur le site www.jemevaccine.be ou via le numéro d'appel gratuit 0800.45.019.