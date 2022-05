Météo: 25 degrés annoncés la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, on devrait retrouver un beau soleil partout en Belgique.

En effet, comme le souligne Luc Trullemans pour Sudinfo, un nouvel anticyclone va se rapprocher de l'ouest de la France pour ensuite s'installer sur les Alpes. Cela fera tourner le flux vers l'ouest et le sud-ouest et cela apportera donc de l'air bien "bien plus doux, voire chaud pour la saison", confie le météorologue.

En revanche, des perturbations qui devraient circuler sur l'Angleterre et la Mer du Nord vont venir perturber le temps ensoléillé. Mais les températures devraient toutefois osciller entre 18 et 25 degrés.

Pour cette fin de semaine, le météorologue annonce un mercure déjà bien plus doux. En effet, Luc Trullemans annonce des maxima jusqu'à 22 degrés pour la journée de vendredi. Samedi, un peu de pluie est annoncée en matinée mais le soleil devrait faire son retour l'après-midi avec une température avoisinant les 20 degrés. Dimanche, on annonce des maxima jusqu'à 21 degrés malgré un petit rafraichissement causé par une zone anticyclonique.