Attention chaleur : jusqu'à 25 degrés attendus lundi

Lundi matin, le temps sera ensoleillé. L'après-midi, des nuages cumuliformes se formeront principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps restera généralement ensoleillé avec progressivement des voiles d'altitude depuis l'ouest.

Les maxima atteindront 19 à 20 degrés en Hautes Fagnes ainsi qu'au littoral et 24 ou 25 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur est, puis de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable. Dans l'après-midi, une brise de mer de secteur nord se lèvera en région côtière.

Lundi soir, le ciel sera peu nuageux avec des nuages élevés et en Ardenne encore quelques cumulus. Durant la nuit, la nébulosité sera d'abord peu abondante, augmentant ensuite à partir de l'ouest avec des nuages élevés mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 8 et 11 degrés en Ardenne, et entre 11 et 14 degrés ailleurs.