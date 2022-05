Le "Labello Challenge", ce défi TikTok qui peut mettre en danger les jeunes

Les défis que les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux se lancent sont parfois dangereux. Et le #LabelloChallenge peut amener à des situations dramatiques. En Belgique, aucun drame en lien avec cette tendance n’a encore été rapporté.

Il est aussi appelé #JeuDuLabello, #ChapstickChallenge. Ce défi qui tourne sur le réseau social TikTok était à la base assez léger. Appliquer un baume à lèvres parfumé et en faire deviner le goût à son ou sa partenaire de baiser, filmer le tout et le diffuser sur l'application dans une vidéo: c'était cela la règle initiale.

Puis les règles ont changé et sont devenues dangereuses. Il est demandé aux participants d'appliquer du baume à lèvres jusqu'à ce que le tube soit vide puis de mettre fin à leurs jours. Parfois, en cas d'erreur d'identification du goût, le participant doit se blesser et appliquer le baume à lèvres sur la plaie. Ou encore le vider pour se scarifier avec l'objet, explique encore un média français. Aussi hallucinant que réel, ce challenge peut placer des jeunes dans des situations dangereuses. Jeunes et parents sont appelés à être prudents. Le ministère de l'Intérieur français a d'ailleurs récemment mis en garde contre ce challenge qui pousserait les jeunes au suicide.

En Belgique, aucun cas de suicide en lien avec cette tendance n’a été rapporté, note la RTBF. Si le défi est connu, l'effet est limité. Il est toutefois important de faire une travail de prévention sur ce défi, et les autres à venir qui pourraient mettre en danger la jeunesse.