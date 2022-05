Un total de 62 infections à la salmonelle liées à l'usine Ferrero d'Arlon en Belgique

Un total de 62 cas de contaminations à la salmonelle liées à l'usine Ferrero d'Arlon ont été identifiées en Belgique, a indiqué vendredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'institut de santé publique Sciensano et les Communautés (l'Agence flamande Soins et Santé, l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) et la Commission communautaire commune de Bruxelles). Aucune augmentation significative du nombre d'infections n'est attendue, ajoute-t-elle.

Le mois dernier, un lien a été établi entre les consommateurs tombés malades après avoir consommé divers produits en chocolat Kinder et l'usine Ferrero d'Arlon. Grâce à des analyses génétiques approfondies d'échantillons de selles et à des entretiens avec des patients, il a donc été confirmé que 62 cas de salmonellose en Belgique étaient liés à cette épidémie.

Ces nouveaux chiffres vont à présent être transmis à l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui recense les cas confirmés de salmonellose en Europe et au Royaume-Uni liés à l'usine Ferrero d'Arlon.

L'entreprise avait été contrainte à la fermeture, le 8 avril dernier, après l'accident bactérien qui touche plusieurs oeufs et friandises en chocolat Kinder. L'Afsca a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production.

"La décision prise par l'Afsca en avril de retirer l'autorisation de l'usine n'était pas prise à la légère. L'impact a été énorme, notamment pour les nombreux employés de l'entreprise", reconnait David Clarinval, le ministre fédéral de l'Agriculture, cité dans le communiqué.

À la fin de la semaine dernière, Ferrero a soumis à l'Agence fédérale une nouvelle demande d'autorisation pour le site. Le plan de l'entreprise, qui y prévoit des "interventions importantes" et "un protocole de sécurité renforcé", est d'ailleurs examiné avec l'Afsca ce vendredi, indique le producteur des Kinder Surprise. L'Afsca a jusqu'au 3 juin pour y répondre.

Si les conclusions de l'évaluation sont favorables, une autorisation provisoire sera accordée. Celle-ci sera évaluée après trois mois. L'usine Ferrero souhaite redémarrer sa production le 13 juin.

D'après l'Afsca, Ferrero met actuellement tout en œuvre pour redémarrer ses activités dans les meilleurs délais et la coopération à cet égard se déroule bien jusqu'à présent.

De son côté, le parquet de Luxembourg a ouvert une enquête judiciaire et c'est à lui de communiquer en la matière, rappelle encore l'Afsca.