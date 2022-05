Journée mondiale contre l'homophobie : "Omniprésentes", les violences LGBTQIA+ restent peu signalées à Bruxelles

Ce constat ressort d'une analyse par l'Observatoire bruxellois pour la prévention et de la sécurité (OBPS), en partenariat avec equal.brussels et l'association RainbowHouse Brussels, de 42 témoignages récoltés entre septembre 2019 et décembre 2020. Sur ces 42 signalements, quatre seulement ont fait l'objet d'une plainte. Par ailleurs, en 2020, seuls 34 PV pour des faits de discrimination homophobe ont été enregistrés par la police en Région bruxelloise et à peine 13 dossiers ont été encodés comme "homophobes" par le parquet. Sur les 12 affaires pour lesquelles le parquet s'est prononcé, 10 ont été classées sans suite, regrette Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS).

Pourtant, les 42 témoignages reçus par la RainbowHouse révèlent "l'omniprésence des discriminations et violences liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre". Et ce, dans l'espace public, les transports, l'horeca, sur le lieu de travail, internet, ou dans la sphère familiale. "À noter aussi, les violences émanant de représentants des institutions: policiers, contrôleurs de la STIB, agent d'une administration communale..."

BPS note aussi un paradoxe concernant le quartier gay de la capitale. Si les personnes s'y sentent davantage en sécurité, "leur visibilité accrue y entraîne (...) davantage de faits de violence qu'ailleurs".

Les victimes portent peu plainte, essentiellement par manque de confiance envers la police, souligne Bruxelles Prévention et Sécurité. Elles sont aussi nombreuses à penser que "le dépôt de plainte ne sert à rien - ce que le taux élevé de classement sans suite ne contredit pas", remarque BPS.

Cette analyse de témoignages fait partie d'un projet-pilote visant à "affiner l'image des violences LGBTQIA+phobes" et qui s'est poursuivi depuis lors, faisant désormais l'objet d'une action du Plan bruxellois d'inclusion des personnes LGBTQIA+ (2022-2025).

"Nous entendons développer (...) certaines actions spécifiques en collaboration avec les associations de terrain, les administrations régionales et la police", assure Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois. L'une d'elles tend à optimiser la récolte de données.

Pour Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Égalité des chances, le monitoring des plaintes au préalable est "indispensable". "Trop souvent, les victimes de ces violences renoncent à déposer plainte, alors qu'il s'agit d'une étape essentielle pour formaliser le préjudice subi, pour permettre aux victimes de se reconstruire, pour poursuivre les auteurs."

Enfin, estime Yves Bastaerts, directeur général adjoint de BPS, "une formation adéquate de la police sur ces problématiques, un enregistrement systématique des motifs de haine aux niveaux policier et judiciaire et un suivi effectif de ces dossiers sont des priorités à l'heure actuelle".

Créée en 2004, la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est célébrée chaque 17 mai pour attirer l'attention sur les violences et discriminations subies par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, asexuelles et toute personne ne se reconnaissant pas dans les normes hétérosexuelles et cisgenres.