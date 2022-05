Comité de concertation : Fin du masque obligatoire dans les transports en commun dès lundi

Face aux chiffres de l'épidémie de coronavirus en baisse dans notre pays, le Codeco a décidé de plusieurs assouplissements des mesures sanitaires, a annoncé le cabinet d'Alexander De Croo suite à la réunion. Dès ce lundi 23 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun (bus, tram, métro..). Ainsi l'obligation de porter le masque est supprimée de partout, hormis dans les cabinets médicaux et les pharmacies. Dans les autres centres de soins le masque reste recommandé.

Le Codeco a aussi décidé de désactiver le baromètre corona, en code jaune depuis mars dernier.

Règles de voyages

Le Comité de concertation a décidé d'assouplir les règles relatives aux voyages.Le remplissage du Passenger Locator Form (PLF) pour la plupart des voyages à l'étranger ne sera plus requis. L'obligation de se faire tester le 1er et le 7ème jour au retour d'un séjour et la quarantaine de 10 jours est également supprimée.

L'interdiction des voyages non essentiels depuis l’extérieur de l'Union européenne est aussi levée.