Les incidents de drones se multiplient près de la base aérienne de Kleine-Brogel Il y en a eu 16 depuis 2019, dont 11 en 2021. La Défense investit dans les capacités anti-drone. Antoine Clevers Journaliste service Belgique



Les drones constituent une menace de plus en plus concrète pour les infrastructures stratégiques belges, en particulier militaires. "Depuis 2019, 16 incidents impliquant des drones en Belgique ont été rapportés au sein de la Défense, dont 1 incident en 2019, 4 en 2020 et 11 en 2021. Ils ont tous eu lieu dans les environs immédiats de la base aérienne de Kleine-Brogel"...