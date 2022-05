De nombreux pots pour bébés ne répondent pas aux exigences nutritionnelles, selon Test Achats

Le SPF Santé publique et l'Afsca en ont été informés. Premier constat: les petits pots contiennent trop peu de graisses, alors que l'ONE recommande environ 10 grammes d'huile ajoutés par repas de légumes. Aucun des petits pots n'atteint cette quantité. "L'un d'eux, à savoir le Ella's kitchen veggie couscous with herbs 6+, contenait même moins de 1 gramme de matière grasse", précise Test Achats, tandis que "même les deux petits pots avec le meilleur score pour ce critère, AH bio spaghetti bolognese 8+ et Nutricia Olvarit Carottes bœuf pommes de terre 6+, contiennent à peine 6,6g de graisses au total."

Ensuite, on retrouve plus de 5 grammes de protéines dans la moitié des pots testés. Une consommation trop importante de protéines "peut surcharger les reins et engendrer une surcharge pondérale à l'âge adulte", rappelle l'organisation. Cinq petits pots contiennent, eux, trop peu de protéines.

"Nous sommes très interpellés par le résultat de nos analyses qui montrent que les petits pots spécifiquement destinés aux enfants, ne répondent pas à leurs besoins nutritionnels", réagit Julie Frère, porte-parole de Test Achats, dans un communiqué.

Pour Test-Achats, les préparations maison sont mieux adaptées et les petits pots ne devraient être donnés qu'à titre occasionnel. "Dans ce cas, examinez la liste des ingrédients pour vérifier si tous les ingrédients sont adaptés à l'âge de votre enfant, et ajoutez toujours un peu d'huile."