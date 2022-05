Météo: un mercredi sous un ciel ensoleillé puis nuageux

Après la rapide dissipation de l'éventuelle grisaille présente par endroits, le temps sera d'abord ensoleillé mercredi matin. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec des cumulus et des éclaircies, mais le temps restera le plus souvent sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En fin d'après midi, le ciel deviendra très nuageux sur l'ouest du pays. Les maxima, proches des normales de saison, seront compris entre 15 ou 16°C sur les sommets de l'Ardenne et 18 ou 19°C dans le centre et jusqu'à 20°C en Campine. Le vent de sud ouest sera modéré à parfois assez fort l'après midi. En bord de mer, il sera assez fort. Les rafales pourront souffler jusqu'à 55 km/h l'après midi ou 60 km/h au littoral.

Ce soir, les champs nuageux, déjà abondants sur l'ouest, s'étendront au reste du territoire et donneront parfois lieu à quelques faibles pluies ou bruines. Dans l'est, quelques éclaircies seront encore temporairement possibles. La nuit prochaine, le temps restera très nuageux avec de faibles précipitations occasionnelles, mais en fin de nuit, des éclaircies se développeront sur l'ouest. Les minima se situeront entre 9 ou 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 ou 13°C en plaine. Le vent d'ouest à sud-ouest restera généralement modéré mais, en bord de mer, il sera d'abord encore assez fort à fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Jeudi, les champs nuageux seront d'abord souvent abondants et distilleront régulièrement quelques gouttes par intermittence, surtout sur le relief de l'Ardenne. Le temps sera par contre plus sec ailleurs. Sur l'ouest, nous aurons davantage d'éclaircies. Les maxima se situeront autour de 15°C en Hautes Fagnes, de 18°C à la côte, et de 20 ou 21°C sur le centre. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest-sud-ouest à ouest.